رياضة | ريال مدريد يعيد الأمير هاري إلى قائمة أولوياته

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعيد الأمير هاري إلى قائمة أولوياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد بدأ في التحرك من أجل ضم النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب شبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية، فإن ريال مدريد مستعد لإدراج لوكا يوفيتش وجاريث بيل، ضمن صفقة التعاقد مع هاري كين.

وتابعت الشبكة، أن عقد هاري كين ينتهي مع توتنهام في صيف 2023، ويرغب كل من مانشستر يونايتد ويوفنتوس في التعاقد معه.

وكان هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن توتنهام، لن يفرط في هاري كين بأقل من 200 مليون يورو.