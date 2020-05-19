رياضة | رسميًا.. تأجيل عودة الدوري الإيطالي حتى 14 يونيو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. تأجيل عودة الدوري الإيطالي حتى 14 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين، بالإعلان عن أن النشاط الكروي سيظل معلق بما في ذلك دوري الدرجة الأولى "الكالتشيو" حتى 14 يونيو المقبل.

واستأنفت فرق دوري الدرجة الأولى التدريبات اليوم الإثنين، وكانت تأمل في استئناف الموسم يوم 13 يونيو المقبل.

ولكن بيان اتحاد الكرة الإيطالي أكد أن هذا القرار يتماشى مع المرسوم الذي وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بتعليق جميع الأحداث والمسابقات الرياضية حتى يوم 14 يونيو.

وهذا القرار يعني أن ذلك دوري الدرجة الأولى لن يستأنف بأي حال من الأحوال قبل 15 يونيو المقبل.

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وفي سياق آخر كشف مارشيلو ليبي المدير الفني الأسبق للمنتخب الإيطالي لكرة القدم عن رأيه في عودة النشاط الرياضي من جديد.

واكد ليبي على ضرورة استئناف فعاليات الدوري الإيطالي للعبة في أسرع وقت، مشيراً إلى أن كرة القدم صناعة، ويجب التعامل معها على هذا الأساس.

تساءل ليبي الذي قاد المنتخب الإيطالي للفوز بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا، عن السبب وراء عدم استئناف المسابقة حتى الآن رغم تراجع حدة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا المستجد من ناحية، والتصريحات الصادرة بضرورة التعايش مع هذا الوباء.

وقال ليبي في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة توتوسبورت الإيطالية الرياضية، اليوم الأحد: "الواقع الذي نعيشه يثير الغثيان، إنه يثير غضبي نحن في 2020، ووصلنا إلى المريخ ولا نستطيع التوصل إلى مصل مضاد للفيروس".

وكان هذا ملخص ما تحدث عنه ليبي بشكل عام، فيما قال المدرب المخضرم عن الوضع في كرة القدم: "يجب بالطبع أن نبدأ مجددا فعاليات الدوري الإيطالي، أبلغونا منذ فترة طويلة بأن علينا التعايش مع الفيروس، فلماذا لم نستأنف نشاط كرة القدم؟، ىهذا المرض فقد قوته الآن، لم يعد كما كان قبل شهرين عندما واجهنا هجوماً مثل تسونامي. يمكن التعامل مع المشكلة بطريقة مختلفة".

وأضاف: "المستشفيات الآن يمكنها تنظيم أنفسها، فلماذا لا تبدأ كرة القدم مجدداً؟، ربما تحب كرة القدم أو لا تحبها، ولكن كرة القدم الاحترافية صناعة ويجب معاملتها هكذا".