رياضة | "ماسترز" يكشف كيفية احتفال ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "ماسترز" يكشف كيفية احتفال ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ريتشارد ماسترز المدير التنفيذي لبطولة الدوري الإنجليزي عن كيفية احتفال نادي ليفربول بلقب البريمير ليج هذا الموسم.

يحتاج ليفربول الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي إلى انتصارين فقط في مبارياته التسع الأخيرة، لكي يتوج بطلاً رسمياً للمرة الاولى منذ عام 1990، لكن أنصاره الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب طويل، لن يتمكنوا من الاحتفال معه.

وقال ماسترز: "إذا كان ذلك ممكنا التتويج، نعم سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس، نود أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذين قاموا به".

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وأضاف: "سنقوم بذلك إلا اذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف صحية".

وتوقف الدوري الإنجليزي في منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، وستعاود الاندية تدريباتها الجماعية اعتباراً من اليوم الثلاثاء لكن بمجموعات صغيرة.

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، لكن "خارطة الطريق" التي وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح بالمجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور، بدءاً من الأول من يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة "بريميرليغ" إلى الدوران بدءاً من منتصف يونيو .