رياضة | "الفيولا" عقبة الأهلي في الحفاظ على رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الفيولا" عقبة الأهلي في الحفاظ على رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف مسئولو نادي الأهلي من مفاوضاتهم مع رمضان صبحي من أجل التعاقد معه بشكل نهائي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية بعد الحصول على خدماته في الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وتلقى رمضان صبحى، صانع ألعاب النادي الأهلي، عرضا من نادي فيورنتينا الإيطالي، لينتقل إليه في انتقالات الصيف المقبل.

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ويدرس صبحي فكرة العودة من جديد إلى أندية أوروبا لاستكمال تجربته الاحترافية، إذ يبحث بجدية عرض فيورنتينا.

وكان رمضان صبحي قد وعد إدارة الأهلي بالاستمرار مع الفريق فى حالة عدم وصول عرض مناسب.

وينتظر رمضان وصول عرض رسمي من نادي فيورنتينا لحسم موقفه خلال الفترة المقبلة، سواء بالبقاء مع الأهلي أو خوض تجربة احترافية جديدة.