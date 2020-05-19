رياضة | "المهدي" يفجر مفاجأة عن استئناف الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "المهدي" يفجر مفاجأة عن استئناف الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش مفاجأة بشأن عودة النشاط الكروي والدوري المصري في الموسم المقبل خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" من سيحمي اللاعبين في حالة إصابة أحداً منهم بفيروس كورونا؟ ومن سيتحمل نفقات أسرته في حالة اصابته بمكروه؟".

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وواصل:" الأمر لا يحتاح لتجربة وحياة الأشخاص أهم كثيراً من المنافسات".

وتابع:" نعاني من ضغوط عديدة، ولا نعلم متى سينتهي الفيروس، وأرى أن من الصعب توفير حماية طبية للاعبين والأجهزة الفنية".

وأتم حديثه مؤكداً أن الأندية من الصعب عودتها واجراء تجهيزات بدنية بعد هذه الفترة الطويلة من التوقف.