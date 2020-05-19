رياضة | برشلونة يضع شرطا لرحيل نجمه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يضع شرطا لرحيل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل نادي برشلونة في التخلص من نجمه الفرنسي صامويل أومتيتي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة في ظل وجود أكثر من عرض للاعب.

برشلونة لا يمانع في بيع اللاعب ولكن وضع مسئولو النادي شرطا من أجل الموافقة على بيع اومتيتي.

ويخطط برشلونة لعقد صفقة مزدوجة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يفاوض نظيره إنتر ميلان من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر، بالإضافة إلى لاعب آخر.

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واستقر برشلونة على البديل المثالي لأومتيتي، بعدما ارتبط المدافع الفرنسي بمغادرة البارسا خلال الفترة المقبلة.

وأشار تقرير صحفي إسباني، أن السلوفاكي ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، هو البديل المثالي لتعويض رحيل أومتيتي في برشلونة.

واوضحت أن برشلونة سيسمح برحيل الفرنسي أومتيتي إذا حل محله سكرينيار.

يشار إلى أن أومتيتي عانى من إصابات عديدة منذ أن وطأت قدمه في برشلونة، آخرها عقب عودته للتدريبات الفردية في الأيام الماضية، كما ارتبط بمغادرة ملعب كامب نو في الصيف المقبل.