رياضة | مفاجأة.. قرار جديد من الأهلي تجاه سعد سمير

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. قرار جديد من الأهلي تجاه سعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لإتخاذ قرار جديد في الساعات القليلة الماضية بشأن سعد سمير مدافع ونجم الفريق ومستقبله مع الأحمر.

ويوجد اتجاه داخل إدارة النادي الأهلي لإعارة سعد سمير إلى أحد فرق الدوري المصري الممتاز أو الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للحصول على فرصة مشاركة أكبر في الموسم المقبل مع نادي أخر.

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ولكن اشترط لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء التعاقد مع مدافع مميز في الصيف القادم للموافقة على إعارة سعد سمير في نهاية الموسم الجاري.

ووافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على فكرة خروج سعد سمير في الصيف القادم على سبيل الإعارة خاصة مع أنه ليس لديه النيه في الاعتماد عليه بالموسم القادم.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد قام برفع اسم سعد سمير من قائمة الفريق للموسم الحالي بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب هذه الإصابة.