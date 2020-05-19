رياضة | ريال مدريد يجهز خطة لخطف كين قبل يوفنتوس واليونايتد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يجهز خطة لخطف كين قبل يوفنتوس واليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية، فإن ريال مدريد مستعد لإدراج لوكا يوفيتش وجاريث بيل، ضمن صفقة التعاقد مع هاري كين.

وتابعت الشبكة، أن عقد هاري كين ينتهي مع توتنهام في صيف 2023، ويرغب كل من مانشستر يونايتد ويوفنتوس في التعاقد معه.

وكان هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن توتنهام، لن يفرط في هاري كين بأقل من 200 مليون يورو.