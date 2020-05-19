رياضة | يوفنتوس يحدد شرطه للتخلي عن نجمه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يحدد شرطه للتخلي عن نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية إيطالية بأن يوفنتوس الإيطالي حدد شرطًا وحيدًا من أجل الموافقة على رحيل نجم خط وسط الفريق البوسني ميراليم بيانيتش إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن يوفنتوس اتفق مع برشلونة على التعاقد مع نيلسون سيميدو مقابل تخليه عن الثنائي ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو بالإضافة منحه مبلغ 25 مليون يورو.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن بيانيتش لن ينضم إلى برشلونة إلا في حالة حصول يوفنتوس على خدمات نجم البرسا البرازيلي آرثر ميلو مؤكدة في الوقت نفسه أن إدارة السيدة العجوز ليست مهتمة بشكل خاص بسيميدو.

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وذكرت الشبكة الإيطالية أن انضمام آرثر إلى يوفنتوس معقد للغاية وذلك بعد أن أعلن النجم البرازيلي نيته البقاء في كامب نو وعدم رغبته في الرحيل.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن بيانيتش مازال مرشحًا للانتقال إلى أكثر من نادٍ في صفقات تبادلية على رأسها مانشستر يونايتد من أجل تخليه عن بول بوجبا وباريس سان جيرمان من أجل تخليه عن لياندرو باريديس وتشيلسي من أجل تخليه عن جورجينيو.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن يوفنتوس حدد قيمة بيانيتش بحوالي 30 إلى 40 مليون يورو لذلك لن يستخدمه بالإضافة إلى ماتيا دي تشيليو و25 مليون يورو نقدًا مقابل وصول سيميدو.