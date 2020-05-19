رياضة | الزمالك يخطط للتعاقد مع نجوم محليين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط للتعاقد مع نجوم محليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن الزمالك رفض تدعيم المراكز التي يحتاجها في الميركاتو الصيفي المقبل بلاعبين أجانب وأنه يخطط من أجل البحث عن لاعبين سوبر في هذه المراكز بين أندية الدوري المحلي.

وأكدت التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك استقروا على هذا القرار بعد المناقشات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حول الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خصوصًا بعد ترشيح أكثر من نجم في الفترة الأخيرة من أجل الانضمام إلى القلعة البيضاء.

وأوضحت التقارير الصحفية أن كارتيرون كشف أن الفريق مازال في منتصف الموسم لذلك لا يمكنه تحديد المرشحين الجدد بشكل نهائي أو الراحلين لحين حسم مصير الموسم الحالي إلا إنه يحرص على التشاور مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك بشأن متطلبات الموسم المقبل في حالة إلغاء الموسم الحالي.