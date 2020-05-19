شكرا لقرائتكم الأهلي يتفق مع سعد سمير على توقيع عقد جديد مع تعديل قيمته المادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو النادي الأهلي مع سعد سمير مدافع الفريق على توقيع عقد جديد معه خلال الأيام القادمة مع تعديل قيمته المادية تقديرا له بعد رفع أسمه من القائمة في يناير الماضي لقيد محمود عبد المنعم الوافد الجديد، خاصة وأن سعد سمير كان قد تعرض لإصابة طويلة في وقتها، ولم يوقع سعد سمير على عقد جديد وقتها، مما جعل اللاعب حراً ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من الموسم المقبل، وهو خطأ يُسال عنه جهاز الكرة بالنادي، قبل تدخل محمود الخطيب رئيس النادي لإنهاء الأزمة وتحدث مع سعد سمير وأكد حاجة النادي لجهوده، وهو الامر الذي وافق عليه اللاعب ورحب بالتوقيع على عقد جديد لتصحيح الخطأ.

وفي شأن أخر قطع مسئولو الأهلي شوطاً كبيراً في مفاوضاتهم مع رمضان صبحي صانع العاب الفريق لاستمراره مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء اعارته من ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي نهاية الموسم الجاري.

وأكد رمضان صبحي لإدارة الأهلي أنه تلقى عرضاً شفهياً من أودينيزي الإيطالي وهو العرض الوحيد الذي يرحب به في ظل رفضه الانتقال للدوري التركي أو أحد الدوريات الخليجية ليصبح العرض الإيطالي هو العقبة الوحيدة حتي الأن أمام استمرار رمضان صبحي مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وقامت إدارة الأهلى ببيع رمضان صبحى الى ستوك سيتى فى صيف عام 2016 وتحديداً فى شهر يوليو، ويرغب الأهلى فى تدعيم صفوفه بثلاثة لاعبين على الأقل لتلبية احتياجات رينيه فايلر فى مراكز المساك والظهير الأيمن والجناح المهاجم، فى الوقت الذى تجد إدارة الأهلى أزمة فى السيولة المادية فى الوقت الحالى بسبب تداعيات فيروس كورونا والذى أثر بالسلب على اقتصاديات جميع الأندية فى العالم وليس فى مصر فقط.