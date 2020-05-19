شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تطالب اتحاد الكرة بعقد اجتماع لحسم الموقف النهائي للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اتصالات من أكثر من نادي من أندية الدوري الممتاز تطلب فيه عقد اجتماع مع جهات الدولة المسئولة ووزارة الرياضة من أجل حسم الموقف النهائي لاستئناف بطولة الدوري من عدمه خلال أسرع وقت.

كما طلب مسئولو الأندية عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لمطالبته بسرعة حسم موقف بطولة الدوري في غضون أيام خاصة أن الأندية تتحمل أعباء مالية كبيرة في ظل عدم وضوح الرؤية النهائية لعودة النشاط وتوقفه أكثر من 3 أشهر حتي الآن وعدم وجود أي موارد مالية بالاضافة إلى تحمل رواتب الاجهزة الفنية واللاعبين طوال الفترة الماضية وبالتالي عدم تحديد الموقف النهائي لفترة أخرى يحمل الأندية أعباء مالية أخري.

مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكدوا أن هناك اجتماعاً مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، خلال الأيام المقبلة، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائى لبطولة الدورى من الاستئناف من عدمه، ودراسة أفضل الحلول للنشاط خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.

وقال مصدر باللجنة الخماسية باتحاد الكرة، "قرار استئناف بطولة الدورى كما قلنا مسبقاً هو قرار دولة وفى حال الموافقة على القرار بالاستئناف سنكون جاهزين بعدة سيناريوهات بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وأندية الدورى الممتاز الـ18 لمناقشة عودة المسابقة فى حالة صدور قرار من الدولة أو الإلغاء.