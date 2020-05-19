شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقى تأكيدات من الرجاء المغربى بتأجيل تفعيل بند شراء حميد أحداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسؤولو الزمالك تأكيدات عبر وسطاء بأن الرجاء المغربى قرر تأجيل تفعيل بند شراء المغربى حميد أحداد لاعب الفريق الأبيض المعار للنادى المغربى حتى نهاية الموسم الحالي، حيث أوضح جواد الزيات رئيس النادى المغربى في الساعات الماضية، إن ناديه لن يستبق الأحداث في صفقة أحداد في ظل علاقته الطيبة مع إدارة الزمالك وسينتظر تحديد مصير دورى أبطال إفريقيا ثم مناقشة بعد ذلك عن القرار النهائي في الصفقة حيث يرتبط الفريق المغربى بمواجهة الزمالك في نصف نهائي دورى الأبطال ولن يتمكن أحداد من المشاركة سوى بسداد النادى المغربى لـ200 ألف دولار للزمالك إذا رغب في إشراك اللاعب بتلك المواجهة التي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا، بعدما حصل النادى المغربى على خدمات حميد أحداد هذا الموسم على سبيل الإعارة من القلعة البيضاء.

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن دخول نادى الوداد، فى منافسة مع غريمه التقليدى الرجاء، من أجل الحصول على خدمات حميد أحداد، مهاجم نادى الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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كان الزمالك، قد أعار مهاجمه المغربى حميد أحداد، الموسم الحالى لصفوف فريق الرجاء المغربى، بعد موسم واحد قضاه مع الفارس الأبيض، لم ينجح خلاله فى حجز مكانة أساسية له فى تشكيل الفريق، ذكرت صحيفة "المنتخب المغربية، أن الوداد، يخطط لخطف حميد أحداد من الرجاء، عن طريق تقديم عرض مالى مغرى، من أجل إقناع مسئولى القلعة البيضاء، بالحصول على خدمات اللاعب.

جدير بالذكر أن، فريق الدفاع الحسنى المغربى، قرر مقاضاة الزمالك، فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على نسبة 20 %، من قيمة إعارة أحداد إلى فريق الرجاء المغربى ويواجه أحداد مصيرا مجهولا مع الزمالك بعد قرار اتحاد الكرة المصري، بتقليص عدد اللاعبين الأجانب، بداية من الموسم المقبل، كان الزمالك، قد ضم أحداد من الدفاع الحسنى، فى صيف عام 2018، بعقد لمدة 4 سنوات.