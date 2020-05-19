الدوري الاميركي للمحترفين: ليبرون يتطلع لمزاولة كرة السلة مجددا

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لوس انجليس: أكد نجم كرة السلة الاميركية ونادي لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس بانه يتطلع لمزاولة اللعبة مجددا شرط الا يشكل ذلك خطرا على صحة اللاعبين وعائلاتهم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

واعرب جيمس عن امله في استئناف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين عاجلا وليس اجلا وقال "بالتأكيد لم نستسلم بما يتعلق بانهاء الموسم".

واضاف جيمس الذي يحتل فريقه ليكرز صدارة المجموعة الغربية ويبدو من ابرز الفرق للمنافسة على اللقب "الامر لا يتعلق بي وبزملائي ونادي لوس انجليس ليكرز، ثمة الكثير من اللاعبين الذين اعرفهم يريدون اللعب. بطبيعة الحال، لا نريد تعريض حياة اي من اللاعبين او عائلات اللاعبين الى الخطر".

وتابع "انه وباء لا نملك اي فكرة عنه، لا نستطيع السيطرة عليه. سنستمع الى الناس الذي يتابعون هذا الوباء، الاعداد والبيانات".

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ويملك ليكرز ثاني افضل سجل في الدوري هذا الموسم وراء ميلووكي باكس متصدر المجموعة الشرقية وضمن كلاهما بلوغ الادوار الاقصائية من البلاي اوف.

ولا يزال موعد استئناف الدوري الاميركي للمحترفين الذي توقف في اذار/مارس الماضي اثر ظهور اول حالة ايجابية تخص لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير، مجهولا على الرغم من ان الرابطة وضعت سيناريوهات عدة.

وقدم مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين آدم سيلفر، خريطة طريق لاستئناف الموسم، مع مخطط حصر مكان المباريات في مدينة أو اثنتين قد تكونان أورلاندو (شرق) ولاس فيغاس (غرب)، لكن أي قرار بهذا الشأن لن يصدر قبل حزيران/يونيو على حد قوله.

ولدى توقف النشاط، كان يتبقى شهر من مباريات الدوري المنتظم، بينما كان من المقرر ان تبدأ في نيسان/ابريل، منافسات الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" التي عادة ما تمتد لفترة شهرين.

