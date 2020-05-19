هل تلقى محمد صلاح عرضًا من ريال مدريد؟

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"الخليج 365": كشف رامي عباس، وكيل محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة ما تردد في الساعات الماضية بشأن تلقي اللاعب عرضا رسميا من نادي ريال مدريد الإسباني للحصول على توقيعه.

وكان هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق رفقة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، قال إن ريال مدريد قدم عرضًا لمحمد صلاح، في عام 2018، لكن صلاح رفض هذا العرض، موضحًا أن العرض الإسباني كان جيداً، وأن محمد صلاح ناقش معه ومع المدير الفني كوبر العرض، لكنه في النهاية قرر البقاء في ليفربول لأنه يشعر بالراحة في النادي الإنجليزي.

قدم ريال مدريد هذا العرض، بحسب رمزي، لنجم الكرة المصرية صلاح قبل شهور قليلة من نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع ريال مدريد وليفربول في كييف، والذي شهد إصابة صلاح ومغادرته لملعب المباراة في أول نصف ساعة، وبالتالي هزيمة الريدز بثلاثة أهداف لهدف.

وكان هيكتور كوبر، قد تمت إقالته من على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر في أعقاب خروج منتخب مصر من الدور الأول لمونديال روسيا 2018 صفر اليدين بعد الخسارة في المباريات الثلاث التي خاضها.

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قال رامي عباس، وكيل اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر) أمس الإثنين، إن محمد صلاح لم يناقش أي عرض بشأن مستقبله مع أي مدرب سابق له أشرف على تدريبه سواء في الأندية أو المنتخبات.

وأوضح رامي عباس عبر تويتر، بالطبع، ليس هناك من ينكر أن المهاجم المصري لديه عرض رسمي من نادي ريال مدريد.

وكان رامي عباس، قد زار سانتياجو بيرنابيو في يناير 2018، واستغل ريال مدريد تلك الزيارة للحديث عن إمكانية التعاقد مع هدّاف ليفربول، والدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين.

الجدير بالذكر أن أمد حسام ميدو، أشهر محترف مصري في أوروبا، قد أدلى بدوره بتصريحات منذ فترة قال فيها أن محمد صلاح تلقى عرضا من ريال مدريد.

