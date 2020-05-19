هذه هي جنسية مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا

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يستعلم كثيرون من جمهور كرة القدم عن جنسية مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، وهو ما سنحاول الإجابة عنه.

"الخليج 365": طوّر بيب جوارديولا فلسفة كروية وأسلوبًا في التدريب خاص به جعله يتفوق على أقرانه من جيله ومن هم أكبر منه سنًا وخبرة ليتوج بالعديد من الألقاب ويصبح محط أنظار العالم أجمع.

ولد بي جوارديولا في 18 من يناير 1971 في مدينة سانتبيدور في إسبانيا، إذًا فهو إسباني الجنسية، واحترف كرة القدم في مركز الوسط الدفاعي، وقضى فترته الاحترافية في نادي برشلونة، وكان جزءًا من فريق أحلام يوهان كرويف الذي استطاع تحقيق أول كأس أوروبية سنة 1992.

لعب بيب جوارديولا أيضًا لأندية عدة منها ناديي بريشيا وروما في إيطاليا، والأهلي في قطر، ونادي دورادوس دي سينالو في المكسيك.

بعد تقاعده كلاعب، أصبح غوارديولا مدرب نادي برشلونة ب لفريق الأحتياط وفي منتصف العام 2008 نجح ليحل محل فرانك ريكارد كأول مدير للفريق، وفي أول موسم له كمدير فاز برشلونة بثلاث بطولات هم الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، وأصبح بيب غوارديولا أصغر مدرب يفوز بدوري أبطال أوروبا.

في الموسم التالي فاز غوارديولا مع برشلونة بكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ليصل رصيد بيب إلى ستة ألقاب في ست مسابقات في سنة واحدة فقط وبالتالي إنجاز ستة ألقاب سداسية في موسمين.

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كمدرب، فاز غوارديولا بـ14 لقبًا في السنوات الأربع الأولى من حياته المهنية، وبهذا يعتبر بيب غوارديولا من المدربين الأكثر نجاحًا في العالم.

في 8 سبتمبر من العام 2011، تم منح بيب غوارديولا ميدالية ذهبية في البرلمان الكتلوني، وهي أعلى جائزة مقدمة من قبل البرلمان، وفي 9 يناير من العام 2011 تلقى غوارديولا جائزة أفضل مدرب في العالم التي يمنحها الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وفي 30 يونيو من عام 2012 استقال غوارديولا من منصب كمدير فني لنادي برشلونة بعد أن حقّق 14 لقبًا في أربع سنوات قضاها في النادي الكتلوني.

أعلن نادي بايرن ميونخ عن التوقيع معه رسميًا في 16 يناير 2013، ليشرف على النادي من موسم 2013-14، بعد مغادرة يوب هاينكس في يونيو من عام 2013. قضى بيب مع بايرن ميونخ 3 مواسم حقق خلالها 3 لقب الدوري الألماني 3 مرات، ولقب كأس ألمانيا مرتين، ولقب كأس السوبر الأوروبي 2013 وكأس العالم للأندية لكرة القدم 2013، بحيث أصبح مجموع ما حققه مع بايرن ميونخ 7 ألقاب.

وفي 1 فبراير 2016 أعلن نادي مانشستر سيتي عن التوقيع خلفًا للمدرب التشيلي مانويل بلغريني، واستلم مهمته رسميًا في يونيو 2016، وفي موسم 2017/2018 استطاع تحقيق لقب الدوري الانجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية مع مانشستر سيتي، وفي موسم 2018–19، استطاع بيب الفوز مع مانشستر سيتي بجميع الألقاب المحلية الثلاث (الدوري الممتاز وكأس الرابطة المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي) ليصبح بذلك أول فريق إنجليزي يحقق الثلاثية التاريخية خلال موسم واحد في تاريخ الكرة الإنجليزية.

