هل استخدم ناد كوري "دمى جنسية" في مدرجات المشجعين؟

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AFP بعض الدمى التي ظهرت في مدرجات المشجعين

تواجه البطولات الكروية في العالم تحديا كبيرا، إذ يتعين استئناف المباريات دون جمهور. فكيف يمكن تحسين الأداء والأجواء العامة في الملاعب؟

في الأغلب، لن تسارع أندية رياضية عديدة إلى اتباع نموذج نادي سول لكرة القدم الذي قدم اعتذارا بعدما اتهمته الجماهير بوضع دمى جنسية في مدرجات المشجعين.

ويصر النادي على أنها كانت "دمى عرض ملابس من الطراز الرفيع" وليست دمى جنسية - لكنه اعترف بأنها جاءت من شركة تنتج دمى جنسية.

كما أن بعضها كان يحمل علامات تُروِّج لمواقع مصنفة على أنها مواد جنسية - بالرغم من أن كوريا الجنوبية تحظر المواد الإباحية.

وقالت الشركة المصنعة لبي بي سي إنها اعتذرت لنادي سول لكرة القدم. لكنها أعادت التأكيد أيضا على أن الدمى من النوع المستخدم لعرض الملابس.

BBC

BBC

ما الذي حدث خلال المباراة؟

يوم الأحد، استضاف نادي سول مباراة في دوري كوريا الجنوبية لكرة القدم.

وكانت المباراة تقام بلا جمهور، بموجب إجراءات تهدف إلى منع تفشي وباء "كوفيد-19".

وقبل انطلاق المباراة، عرضت شركة "دالكوم" ملأ بعض المقاعد الفارغة، وقد وافق النادي على هذه الخطوة. وفي المجموع، كان هناك 30 دمية بالمدرجات.

بيد أن المعجبين الذين شاهدوا المباراة لاحظوا أن بعضها يبدو مثل الدمى الجنسية - وبعض هذه الدمى كانت تروج لمواقع جنسية - الأمر الذي أدى إلى اعتذار النادي في موقعي إنستغرام وفيسبوك.

وقالت شركة "دالكوم" إن الإعلانات تخص شركة دمى جنسية وضعت طلبيات عند "دالكوم"، ورغبت في أخذ صور لمجسمات عرض الملابس قبل انطلاق المباراة.

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وقال مدير شركة دالكوم، تشو يانج-جون، لبي بي سي "كان المفروض أن يحذفوا جميع الشعارات قبل بدء المباراة".

وذكر المسؤول في نادي سول، لي جي-هون، أنه لم يقم بفحص خلفية شركة دالكوم، وبالتالي لم يدرك أن الشركة تعمل في صناعة الجنس.

وأقر لي جي-هون بأن الدمى بدت شبيهة جدا بـ"كائنات بشرية"- لكنه قال إنه لم يخطر في باله أن الدمى قد تكون جنسية.

متى استؤنفت مباريات كرة القدم في كوريا الجنوبية؟

كان المفروض أن ينطلق موسم دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية لعام 2020 في شهر فبراير/شباط الماضي، لكنه تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

Chung Sung-Jun / Getty نادي سول من أشهر الأندية في كوريا الجنوبية

وسمح نجاح كوريا الجنوبية في محاربة الوباء باستئناف موسم كرة القدم بأسرع مما كان متوقعا مقارنة ببلدان أخرى.

فقد بدأ الموسم يوم 8 مايو/أيار، الأمر الذي جعل المعجبين بهذه الرياضة في كوريا الجنوبية، يستأنفون نشاطهم، علما بأن البلد يعتبر من الأماكن القليلة التي خطت هذه الخطوة، وهو ما أثار اهتماما دوليا متزايدا بهذا الحدث.

ما هي البطولات الكروية الأخرى التي استأنفت نشاطها؟

استؤنف الدوري الألماني بدون مشجعين مثل كوريا الجنوبية.

ومن المنتظر أن يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز نشاطه بتاريخ 12 يونيو/حزيران - لكن ثمة "شعورا متناميا" بأن هذا الموعد قد يتغير.

وألغيت بطولات أخرى مثل دوري الدرجة الأولى في فرنسا هذا الموسم بشكل كامل.

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