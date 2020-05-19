شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها إلغاء الدورى.. 3 شائعات هزت عرش الوسط الرياضى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذي اجتاح العيد من دول العالم وتسبب في حجز الملايين داخل منازلهم كإجراء وقائي من الفيروس، انطلقت الشائعات في الوسط الرياضي المصري، بعضها تحدث عن إلغاء مسابقة الدوري العام، وبعضها كشف تعرض أحمد حجازي مدافع الفراعنة للإصابة بالوباء العالمي، فيما زعم البعض الآخر توقيع باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي في الأهلي.

إلغاء الدوري

بعد مرور ساعات قليلة على التصريحات الإعلامية لأحمد شوبير حارس الأهلي السابق، بأن بطولة الدوري تم إلغائها، خرج بياناً رسمياً من وزارة الرياضة ينفي ما تردد على لسان شوبير، ليظهر بعدها حارس الأهلي السابق مؤكداً أن إعلانه إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، لم تكن معلومة، وإنما اجتهاد منه وقراءة للأحداث ليس أكثر من ذلك، مطالباً بالانتظار إلى الأحد المقبل للتعرف على مصير المسابقة بشكل نهائى، وقال شوبير فى فيديو بثه عبر حسابه على أنستجرام: "بمجرد انتهاء الحلقة وجدت انفجارا عن إلغاء الدوري، أنا كنت واضح وقولت ان دى قراءة للمشاهد، دعونا ننتظر للأحد المقبل للتعرف على القرار النهائى، وطبعا كلنا نفسنا النشاط الكروى يعود ".

توقيع باهر للأهلي

ربما هز هذا الخبر عرش الدراويش ومجلس إدارتهم بين الجماهير الاسماعيلاوية، عندما ظهرت أنباء تؤكد على توقيع باهر المحمدي لاعب الفريق على عقود انتقاله إلى الأهلي سراً، بعد الاتفاق على التفاصيل المادية، الأمر الذي أحدث حالة من الثوران في الشارع الاسماعيلاوي لم يطفئها إلا بيان رسمي من النادي الاسماعيلي مؤكداً فيه على كذب تلك الأنباء ومشدداً على أن النادي لن يفرط في باهر.

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اصابة احمد حجازي بكورونا

في بدايات انتشار وباء كورونا وخلال تواجد أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الانجليزي ومنتخب مصر مع عائلته في انجلترا، أشيعت أنباء عن تعرض لاعب الفراعنة للإصابة بالوباء العالمي، الأمر الذي نفته إدارة النادي الانجليزي وأكدت أن لاعبها بخير ولم يتعرض للإصابة، ليعود بعدها حجازي إلى مصر في صحة جيدة مع أسرته.