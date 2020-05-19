شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر خطاب "فيفا" لحسم الموقف النهائى للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن أن الأقرب حتى الآن هو إقامة انتخابات لمدة موسم بناء على قانون الرياضة المصرى على أن يتم إقامة انتخابات جديدة لمدة 3 سنوات عقب أولمبياد طوكيو 2021 التي تم تأجيلها للموسم المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أكد مسئولو اللجنة الخماسية أنهم لا دخل لهم بتحديد موقف أو موعد إقامة الانتخابات وينتظرون خطاب الاتحاد الدولي فيفا لحسم الأمر بشكل رسمى وكذلك موعد الانتخابات المقبلة.

من جانبه، أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اتحاد الكرة سيجرى انتخابات تكميلية لمدة سنة على أن تقام فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة مطالب بتوفيق أوضاعه وفقًا لقانون الرياضة المصرى لسنة 2017، مضيفًا أنه سيتم بعد السنة إعادة فتح باب الانتخابات لدورة جديدة، مشددًا على أن ما يتردد حول إقامة الانتخابات المقبلة لمدة 4 سنوات غير وارد تمامًا.

وقال حطب فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن اتحاد الكرة وكذلك اتحاد الطائرة سيعقدان انتخابات تكميلية لمدة سنة واحدة قبل اعادة فتح باب الترشيح للإنتخابات، مشددًا على أن قانون الرياضة المصرى معتمد من "فيفا" وبالتالى لا يستطيع "فيفا" مخالفة القانون المصرى كما لا يستطيع "فيفا" إجبار الدولة المصرية على إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات، لأن القانون المصرى فوق "فيفا" وأى جهة أخرى.

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تابع أن المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى لـ"كاف" و"فيفا" والمرشح المحتمل لاتحاد الكرة فى الانتخابات أكد التزامه بالقانون المصرى وتطبيق ما يتوافق معه منعًا لأى صدامات بين الفيفا والقانون المصرى.

وأضاف أنه فى حالة إقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة 4 سنوات، سيكون المجلس الجديد معرض للطعن لمجلس التسوية والتحكيم وبالتالى حل الاتحاد بقوة قانون الرياضة.

وأوضح حطب أنه ليس من الوارد التمديد للجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لمدة سنة جديدة لأن هذا القرار غير دستورى، ولابد من عقد انتخابات لمدة سنة لتوفيق الأوضاع قبل عقد انتخابات جديدة بعد انتهاء السنة