رياضة | رحلة رمضان تقترب من النهاية في الأهلي بسبب إغراءات أوربية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رحلة رمضان تقترب من النهاية في الأهلي بسبب إغراءات أوربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أوشكت رحلته مع القلعة الحمراء على الانتهاء، وذلك بعد انتهاء عقد إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وتلقى رمضان صبحى، صانع ألعاب النادي الأهلي، عرضا من نادي فيورنتينا الإيطالي، لينتقل إليه فؤ انتقالات الصيف المقبل.

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ويدرس صبحي فكرة العودة من جديد إلى أندية أوروبا لاستكمال تجربته الاحترافية، إذ يبحث بجدية عرض فيورنتينا.

وكان رمضان صبحي قد وعد إدارة الأهلي بالاستمرار مع الفريق فى حالة عدم وصول عرض مناسب.

وينتظر رمضان وصول عرض رسمي من نادي فيورنتينا لحسم موقفه خلال الفترة المقبلة، سواء بالبقاء مع الأهلي أو خوض تجربة احترافية جديدة.