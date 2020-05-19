رياضة | شروط برشلونة للتفريط في نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر شروط برشلونة للتفريط في نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت عدد من الأندية رغبتها في الحصول على خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة لا يمانع في بيع اللاعب ولكن وضع مسئولو النادي شرطا من أجل الموافقة على بيع اومتيتي.

ويخطط برشلونة لعقد صفقة مزدوجة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يفاوض نظيره إنتر ميلان من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر، بالإضافة إلى لاعب آخر.

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واستقر برشلونة على البديل المثالي لأومتيتي، بعدما ارتبط المدافع الفرنسي بمغادرة البارسا خلال الفترة المقبلة.

وأشار تقرير صحفي إسباني، أن السلوفاكي ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، هو البديل المثالي لتعويض رحيل أومتيتي في برشلونة.

واوضحت أن برشلونة سيسمح برحيل الفرنسي أومتيتي إذا حل محله سكرينيار.

يشار إلى أن أومتيتي عانى من إصابات عديدة منذ أن وطأت قدمه في برشلونة، آخرها عقب عودته للتدريبات الفردية في الأيام الماضية، كما ارتبط بمغادرة ملعب كامب نو في الصيف المقبل.