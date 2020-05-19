رياضة | كارتيرون يحسم مصير بامبو مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحسم مصير بامبو مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية مصرية، عن رغبه الفرنسي باتريس كارتيرون في استمرار كريم بامبو لاعب الزمالك من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن كارتيرون لا يمانع من بقاء بامبو مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت التقارير أن كارتيرون طالب بامبو بالإستماع إلى أي عروض خاصه باللاعب.

ولم يشارك بامبو كثيرا مع الزمالك، وخلال المباريات التي لعبها لم يستطيع إثبات نفسه.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.