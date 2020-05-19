اخبار الرياضه

رياضة | كارتيرون يحسم مصير بامبو مع الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحسم مصير بامبو مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية مصرية، عن رغبه الفرنسي باتريس كارتيرون في استمرار كريم بامبو لاعب الزمالك من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن كارتيرون لا يمانع من بقاء بامبو مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وأشارت التقارير أن كارتيرون طالب بامبو بالإستماع إلى أي عروض خاصه باللاعب.

ولم يشارك بامبو كثيرا مع الزمالك، وخلال المباريات التي لعبها لم يستطيع إثبات نفسه. 

وتوقفت بطولة الممتاز بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس المستجد.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا