رياضة | برشلونة ينوي التضحيه بنجم الفريق لضم لاعب جديد من إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة ينوي التضحيه بنجم الفريق لضم لاعب جديد من إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي برشلونة الإسباني التضحيه بواحد من نجوم الفريق لضم أحد نجوم نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد مع ميلان سكرينار مدافع نادي إنتر ميلان في الصيف القادم.

Advertisements

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة يرى أن سكرينار سيكون البديل المناسب للفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق والذي قرر النادي بيعه في الصيف بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها وعدم الاستفادة منه في البارسا.

وكشفت التقارير أن نادي برشلونة ينوي عقد صفقة تبادلية مع نادي إنتر ميلان تقضي بحصول الإنتر على مبلغ مالي بالاضافه إلى أومتيتي مقابل حصول البارسا على خدمات ميلان سكرينار في الصيف القادم.

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.