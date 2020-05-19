رياضة | الزمالك يتراجع عن ضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتراجع عن ضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع مسئولوا نادى الزمالك بشكل رسمى عن التفاوض مع محمد فاروق، صانع ألعاب فريق بيراميدز والأهلى السابق، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تراجع الزمالك عن فكرة التعاقد مع محمد فاروق

واستقر مسئولوا الأبيض على عدم ضم محمد فاروق ، بسبب تمسك إدارة فريق بيراميدز باستمراره خلال الموسم الجديد.

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ويخشى محمد فاروق الانتقال إلى صفوف الزمالك فى ظل وجود تكدس تحت رأس الحربة بالوقت الحالى.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.