رياضة | 3 مرشحين للرحيل عن يوفنتوس في سوق الإنتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 3 مرشحين للرحيل عن يوفنتوس في سوق الإنتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي على بعض الأسماء المرشحة لمغادرة الفريق، بحلول سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وربطت عدة تقارير صحفية بين رحيل بعض نجوم يوفنتوس في الصيف المقبل وبعض الأندية الأوروبية الكبرى، لاسيما بعض الأسماء التي لم تحظ بثقة الإيطالي "ماوريسيو ساري" المدير الفني للفريق.

وتسعى الإدارة لتوفير بعض الأموال خلال الصيف المقبل استعداداً لعقد بعض الصفقات التي يحتاجها الفريق، في الوقت الذي تضرب النادي أزمة مالية حادة بسبب توقف النشاط، منذ تفشي فيروس كورونا.

وأصبح بعض اللاعبين على وشك الرحيل في الصيف، لعل أوفرهم حظاً الثلاثي التالي:

سامي خضيرة

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عانى صاحب الـ33 عاماً من غيابه عن معظم مباريات يوفنتوس خلال الموسم الجاري، ومع استعداده لدخوله عامه الأخير في عقده، يبدو وأن نجم ريال مدريد السابق على أعتاب مغادرة النادي خلال الصيف المقبل.

ميراليم بيانيتش

على الرغم من كونه أحد أهم عناصر الفريق، إلا أن الخلاف الذي نشب بينه وبين ساري في مباراة إنتر ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي قد يعجل برحيله، حيث أشارت عدة تقارير صحفية لدخوله في صفقة تبادلية مع البرازيلي "آرثر ميلو" أو البرتغالي "نيلسون سيميدو" لاعبي برشلونة.

ماتيا دي تشيليو

ظل الإيطالي صاحب الـ27 عاماً هدفاً لنادي بريس سان جيرمان خلال الفترة السابقة، وقد توافق الإدارة على رحيله إذا تلقت عرضاً مغرياً، لاسيما وأنه ليس بعنصراً أساسياً لساري.

وليس شبح الرحيل ببعيد عن عدة أسماء في قائمة يوفنتوس، فهاك الأرجنتيني "جونزالو هيجوايين" والفرنسي "أدريان رابيو" والبرازيلي "دوجلاس كوستا" والإيطالي "فيديريكو بيرنارديسكي.