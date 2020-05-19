رياضة | الزمالك يكشف حقيقة عرض الإسماعيلي لضم نجمه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة عرض الإسماعيلي لضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية محلية نقلاً عن مصدر في الزمالك بأنه لم يصل إدارة القلعة البيضاء أي عرض من الإسماعيلي من أجل بحث إمكانية الحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق في الموسم المقبل وذلك بعد خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في الفترة الماضية.

وكشفت التقارير الصحفية المحلية أن الإسماعيلي لم يتفاوض مع عواد كما أنه لا يوجد أي تفكير من حارس المرمى بشأن العودة من جديد إلى قلعة الدراويش.

وأكدت التقارير الصحفية أن كارتيرون لم يحدد حتى تلك اللحظة موقف الراحلين عن الفريق خصوصًا في ظل غموض مصير الموسم الحالي.

وذكرت التقارير الصحفية أن حارس المرمى محمد أبو جبل تمكن من تقديم أوراق اعتماده مع الزمالك وأنه يقدم مستويات مميزة في الفترة الماضية وأصبح الحارس الأول في الفريق بالإضافة إلى عودة محمود جنش من الإصابة التي تعرض لها.