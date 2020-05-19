رياضة | 3 مرشحين لمغادرة مانشستر يونايتد في في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 3 مرشحين لمغادرة مانشستر يونايتد في في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إبرام عدة صفقات قوية خلال الصيف القادم، سعياً من إدارة النادي لإستعادة أمجاد الفريق، والتي انتهت برحيل المدرب الإسكتلندي المخضرم "أليكس فيرجسون" عام 2013.

وربطت عدة تقارير صحفية بين النادي وعدة نجوم، لعل أبرزها الإنجليزي "جادون سانشو" جناح بوروسيا دورتموند الألماني والسنغالي "كاليدو كوليبالي" قلب دفاع نابولي الإيطالي والكرواتي "إيفان راكيتيتش" نجم وسط برشلونة، وزميله الفرنسي "عثمان ديمبلي".

في المقابل، تنوي إدارة الفريق التخلص من عدة أسماء، بعضها لم يقدم شئ للفريق على مدار السنوات الماضية، واستغلال أموالهم للتعاقدات الجديدة.

وتشير التقارير لاستقرار إدارة الفريق متمثلة في "إد ودوارد" المدير الرياضي، والنرويجي "أولي جونار سولشاير" المدير الفني للفريق على رحيل عدة أسماء، أبرزها الثلاثي التالي:

ماركوس روخو

تمت إعارة قلب الدفاع الأرجنتيني كثير الإصابات لنادي "إستوديانتيس" الأرجنتيني في يناير الماضي، حيث تنتهي الإعارة في يونيو الجاري.

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ومن المرجح أن تبحث إدارة الفريق عن عرض جديد، في حال عدم رغبة النادي الأرجنتيني في شرائه بشكل نهائي، لاسيما وأن عقده ينتهي مع اليونايتد في يونيو من العام القادم 2021.

كريس سمولينج

خاض إعارة ناجحة مع نادي روما الإيطالي خلال الموسم الحالي، وكانت إدارة الجيالوروسي تطمح في تفعيل بند شراء اللاعب، إلا أنه من المرجح ألا يبقى في روما بسبب الأزمة المالية، ومن ثم ستكون وجهته أحد الأندية الإنجليزية، في ظل اهتمام إيفرتون وتوتنهام بخدماته.

أندرياس بيريرا

رغم حصوله على فرص عديدة مع الفريق، إلا أن اللاعب البرازيلي لم يبد أي تطور يشفع له الإستمرار في الفريق، وبالتالي ستقوم الإدارة بتسويقه لأحد الأندية الإسبانية المهتمة بخدماته.

ولا يعد هذا الثلاثي هم المرشحون فقط للرحيل، حيث لم يتضح بعد الموقف النهائي لعدة أسماء، مثل الظهير البرتغالي "دييجو دالوت" والنجم الفرنسي "بول بوجبا" والحارس الأرجنتيني "سيرخيو روميرو".