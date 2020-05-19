رياضة | رامي عباس: صلاح لم يناقش أي عروض احترافية و

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رامي عباس: صلاح لم يناقش أي عروض احترافية و والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رامي عباس، وكيل الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق العمل ليفربول الإنجليزي، أن صلاح لم يناقش أي عروض احتراف مع أي فريق خلال الفترة الماضية.

وكان هاني رمزي مدرب المنتخب المصري السابق، قد تحدث في تصريحات تليفزيونية، عن وجود عروض لمحمد صلاح من ريال مدريد في الفترة ما قبل بطولة كأس العالم.

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وكتب وكيل صلاح عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صلاح لم يُناقش أي خطط تخص مسيرته مع أي مدرب سابق له".

وكان محمد صلاح قد انضم إلى ليفربول في 2017 قادما من روما الإيطالي.

كما سجل صلاح 91 هدفا مع ليفربول في كل المسابقات التي لعبها منذ انتقاله إلى الريدز و وصناعة 37.