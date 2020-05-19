رياضة | الزمالك يصرف النظر عن نجم براميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يصرف النظر عن نجم براميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن الزمالك قرر صرف النظر بشكل رسمي عن التفاوض مع محمد فاروق صانع ألعاب براميدز الحالي والأهلي السابق من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن الزمالك استقر بشكل رسمي على عدم ضم فاروق بسبب تمسك إدارة براميدز باستمرار نجمها في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه في الوقت نفسه يخشى محمد فاروق من خطوة ارتداء قميص الزمالك في ظل وجود تكدس تحت مركز رأس الحربة في الوقت الحالي.