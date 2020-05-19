رياضة | يوفنتوس يصارع مانشستر يونايتد للتعاقد مع نجم البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يصارع مانشستر يونايتد للتعاقد مع نجم البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم عن رغبة فريق يوفنتوس الإيطالى فى التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة " تايمز" البريطانية أن يوفنتوس يرغب فى التعاقد مع نجم وولفرهامبتون الإنجليزي راؤول خيمينيز خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق خاصة فى ظل قرب رحيل المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

وأشارت الصحيفة أن اليوفي سيكون فى صراع قوي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الراغب فى التعاقد مع خيمينيز والذى يُعد أحد هدافي البريميرليج.

ويذكر أن راؤول خيمينيز يلعب في وولفرهامبتون منذ عام 2019 قادماً من بنفيكا البرتغالي ، وخاض مع الفريق 88 مباراة في جميع البطولات وسجل 39 هدفاً وصنع 18 هدف.