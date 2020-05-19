شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض الدخول في مفاوضات مع سعد سمير رغم رفع اسمه من قائمة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسؤولو الزمالك، الدخول في مفاوضات مع سعد سمير مدافع الأهلى، خلال الأيام الماضية، رغم رفع اسمه من قائمة الفريق الأحمر في شهر يناير الماضي لقيد محمود عبد كهربا، بدلا منه فى تلك القائمة بعد إصابته، ولم يتم إبرام له عقد جديد، مما جعله لاعبا حراً ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من الموسم المقبل، إلا إن إدارة الزمالك فضلت عدم الدخول في مفاوضات معه لعدم الحاجة إلى جهوده الفنية خاصة في ظل امتلاك الثلاثى محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى، إلى جانب ترشيح ثنائى بيراميدز عبد الله بكرى وأحمد أيمن منصور لاختيار أحدهما لتدعيم الدفاع الأبيض في الموسم الجديد، وأكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك إن إدارة قلعة ميت عقبة لم تدخل في أية تفاوض مع سعد سمير لضمه في الموسم الجديد.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد خطأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في ملف سعد سمير، عقب رفع أسمه من القائمة في يناير الماضي لقيد محمود عبد المنعم الوافد الجديد، خاصة وأن سعد سمير كان قد تعرض لإصابة طويلة في وقتها، وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي سبب الأزمة معلقاً :"الأزمة ليست في رفع أسم سعد سمير فذلك يعد أمر طبيعي وحدث مع لاعبين أخرين منهم كريم نيدفيد، لكن حدث خطأ فادح مع سعد سمير وهو عدم توقيع المدافع الدولي على عقد جديد في وقتها، مما جعل اللاعب حراً ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من الموسم المقبل"

Advertisements

وتابع المصدر :"محمود الخطيب تدخل لإنهاء الأزمة وتحدث مع سعد سمير وأكد حاجة النادي لجهوده، وهو الامر الذي وافق عليه اللاعب ورحب بالتوقيع على عقد جديد لتصحيح خطأ جهاز الكرة وبالتحديد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، وأضاف المصدر أن الإدارة ستحاول تعديل عقد سعد سمير تقديراً لموقفه، والذي يؤكد على انتمائه الشديد للنادي وعدم استغلاله الموقف لصالحه خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض مغري خلال الساعات الماضية فور افتضاح الأزمة من قبل اتحاد الكرة.

من ناحية أخرى ، أبلغ السويسري رينيه فايلر سيد عبد الحفيظ بضرورة تفعيل غرامة صالح جمعة، لاعب الفريق بسبب واقعة "إنستجرام" التى سخر خلالها صالح من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، مُستعيناً بأحد مشاهد مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان الذى يُعرض حالياً فى موسم رمضان الحالى، وأبدى فايلر اندهاشه من عدم الإعلان عن الغرامة من قبل مدير الكرة والذي أكد أنه لن يتم تغريم اللاعب قبل أن يتدخل فايلر ويبلغ عبد الحفيظ بضرورة تفعيل العقوبة خاصة بدعما أرتكب اللاعب خطأين، الأول هو السخرية من مدرب الفريق، أما الخطأ الثانى فهو اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعى والتحدث عن فريق الكرة أو أزمات كروية عبر منصّات التواصل الاجتماعى.

كما أكد فايلر لمحمود الخطيب خلال الجلسة التي جمعتهما سوياً مؤخراً أنه لن يقبل بتواجد صالح جمعة داخل صفوف الفريق حال استمراره على رأس الجهاز الفني في الموسم الجديد، مطالباً إدارة ناديه بتسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.