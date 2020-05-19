شكرا لقرائتكم ياسر رضوان يقدم عدة مقترحات للإجراءات الاحترازية في حال عودة النشاط الكروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترح ياسر رضوان نجم الأهلى السابق عدد من الإجراءات الإحترازية التى يجب إتباعها فى حالة عودة النشاط تفاديا لإصابة اللاعبين ومنظومة كرة القدم من فيروس كورونا المستجد فى ظل الضوء الأخضر الذى منحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بعودة الحياة تدريجيا للرياضة ، بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس .

أولا.. تحليل لكل من هو مشارك في المنظومة والتأكد من عدم حمل اي فرد للفيرس .

ثانيا ..التباعد بين اللاعبين في الفندق وفي الانتقالات.

ثالثا.. الإلتزام بالأعداد المحددة لدخول المبارة وتقتصر علي الفريقين وطاقم التحكيم والإعلاميين.

رابعا ..تعقيم كل الأماكن داخل الاستاد الذي يلعب عليه.

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خامسا ..تحديد فنادق معينة للاعبين لمعسكرات المباريات.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات واجتماعات بين عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف مناقشة موعد الأندية والفرق الرياضية للتدريبات الجماعية تمهيدا لاستئناف مسابقة الدورى العام التى تم تعليقها منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الاستفسار من الوزير عن إمكانية عودة الأندية للتدريبات يوم 15 يونيو المقبل، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء عن عودة الأنشطة للاندية الرياضية تدريجيا بداية من هذا الموعد، خاصة وأن اتحاد الكرة يرغب فى إستئناف المسابقة منتصف يوليو المقبل على أن تحصل الأندية على 4 أسابيع كفترة إعداد قبل استكمال الدورى.

تحديد ملاعب معينة لاستكمال الدوري وحفاظا علي عدم التنقل الكثير للحفاظ علي اللاعبين من انتقال الفيرس

ولازم ننظر الي المانيا ونعرف كيف تدير هذه العملية الاحترازية