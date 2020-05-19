«الشارقة الثقافي للشطرنج» ينظم مسابقة القرآن الكريم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنجاح مسابقة القرآن الكريم «ورتّلناه ترتيلاً» التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة 35 مشاركاً ومشاركة من أندية الشطرنج في الدولة للأعمار بين 6 و16 سنة.

شارك في المسابقة ممثلو أندية أبوظبي والفجيرة ودبي للشطرنج ونادي دبي لأصحاب الهمم ونادي فتيات الشارقة ونادي الحمرية الثقافي الرياضي ونادي اتحاد كلباء ونادي المدام الثقافي الرياضي ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وحققت اللاعبة سارة يوسف المرزوقي من نادي دبي لأصحاب الهمم المركز الأول وحصلت على 89 نقطة من نتيجة التقييم العام، وجاء في المركز الثاني اللاعب حسن سعيد كريمة من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برصيد 87.75، وحصل على المركز الثالث اللاعب محمد يوسف آل علي من نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة برصيد 85.5 نقطة، وجاءت بالمركز الرابع اللاعبة وردة عبدالله وبالمركز الخامس مريم يوسف المرزوقي وفي المركز السادس سارة عبدالله وجميعهن من نادي دبي لأصحاب الهمم، فيما حلّ في المركز السابع اللاعب ملهم جهاد دنورة من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وكانت اللجنة المنظمة رصدت مبلغاً وقدره عشرة آلاف درهم للفائزين بالمراكز السبعة الأولى كما رصدت جوائز للاعبين أبطال الفئات العمرية، وعقب نهائية المسابقة وجه الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج برصد مكافأة لجميع المشاركين حرصاً منه على تشجيع جميع الناشئين والصغار على تلاوة وحفظ القرآن الكريم.