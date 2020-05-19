البراءة وإلغاء الدوري واللقب الأخير.. أمنيات نجوم الأهلى في "ليلة القدر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان، ينتظر المسلمون ليلة خير من ألف شهر؛ وهي ليلة القدر التي اختصها الله تعالى بثواب وأجر كبير، وقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان"، ولأن ليلة القدر ليلة عظيمة فإن الدعاء فيها يجب أن يكون محببا ومميزا، ولأن نجوم الكرة جزء لايتجزأ من نسيج هذا المجتمع فنلقى الضوء على أبرز أمنيات مشاهير الكرة في الأهلى بليلة القدر ..

*مؤمن زكريا .."الشفاء من المرض"

كشف مؤمن زكريا، نجم النادى الأهلى، عن أمنيته التى يتمنى تحقيقها فى ليلة القدر، حيث نشر مؤمن زكريا عبر حسابه على إنستجرام دعاءً قال فيه: "أمنيتى فى ليلة القدر أن يشفى الله كل مريض يتألم شفاء عاجلا غير أجل، قولوا أمين" وعلق قائلا، "يارب إن شاء الله". ويتابع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى تطورات قضية مؤمن زكريا لاعب الفريق من أجل الالتزام بجميع مستحقات اللاعب والوقوف بجواره خلال محنة المرض الحالية، وحصل مؤمن زكريا على وعد من إدارة الأهلى بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر طوال فترة علاجه، بالإضافة لتحمل قيمة الحقن الخاصة بعلاجه التى ستصله من الولايات المتحدة.

وعقد مؤمن زكريا جلسة مع إدارة الأهلى مؤخراً وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذى شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما أن مجلس الأهلى أعلن أنه لن يُقصّر فى صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو لم يكن على ذمة النادى من الناحية القانونية.

*أحمد فتحى "الغاء الدوري للرحيل عن الأهلى"

ويمنى أحمد فتحى نجم الأهلى النفس بالإعلان عن قرار الغاء بطولة الدوري حتى يضمن الرحيل عن القلعة الحمراء ويتوجه لبداية رحلته مع ناديه الجديد بيراميدز الذى وقع له لمدة ثلاثة سنوات قادمة بعد رفضه تمديد تعاقده مع الأهلى ، حيث يخشى الجوكر من التجميد على الدكة الحمراء حال عودة المسابقة أو الدخول في مناوشات مع الجماهير الثائرة لرحيله .

حيث يتجه السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى للإعتماد على محمد هانى الظهير الأيمن للفريق بشكل كامل مع تجميد أحمد فتحى لنهاية عقده من أجل منح الفرصة كاملة لبديل الجوكر للإستعداد الأمثل لتحمل مسئولية هذه الجبهة بمفرده ولحين قدوم موسم الانتقالات الصيفية والبحث عن لاعب أخر بديلا لفتحى .

كما رفعت جماهير الأهلى شعار"المعاملة بالمثل" مع أحمد فتحى وذلك بعد البيان الذى أصدره اللاعب عبر تويتر لتبرير قراره بالرحيل وأكد خلاله أن قراره بإنهاء مسيرته مع القلعة الحمراء قرار رفضه قلبه ولكن أجبره عليه عقله ، فإن الجماهير دشنت مبدأ المعاملة بالمثل مؤكدة أنها ستحنى عاطفتها في التعامل مع الجوكر ولن تحزن على رحيله وستعاملة بمبدأ العقل الذى أستخدمه للرحيل عن النادى وسوف تتجاهل وجوده تماماً .

أحمد فتحي خلال مسيرته في الفترة الماضية مع الأهلي سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا في الدوري المصري و4 في كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف في البطولة العربية.

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*كهربا "البراءة في قضية الزمالك بالفيفا"

ويحلم محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى بالحصول على البراءة في القضية المرفوعة ضده من جانب نادى الزمالك بالمحكمة الرياضية بـ"فيفا" حتى يستطيع بداية مشواره مع القلعة الحمراء بإستقرار وبعيداً عن دوامة الايقافات لاسيما بعد قرار إيقافه 8 مباريات الذى صدر من اتحاد الكرة بعد إحداث مباراة السوبر التي توج الزمالك بطلاً لها بركلات الترجيح .

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق والذى يؤكد النادى الأبيض إن العقد قانونيا وموقف النادى سليم حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.

وكشف أحمد عبد الفتاح، المستشار القانونى للزمالك فى القضايا الخارجية، أنه من المتوقع أن يصدر الفيفا حكمه فى قضية كهربا خلال الشهر القادم بعدما تقدم النادى الأبيض من خلال إدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور بكافة الأوراق التى تؤكد أحقية النادى الأبيض فى اللاعب وسلامة موقف قلعة ميت عقبة فى القضية التى أوضح مرتضى منصور رئيس النادى، إن الزمالك سيحصل على كافة حقوقه من خلالها بصورة قانونية بعدما رحل اللاعب بدون موافقة ناديه رغم امتداد عقده حيث تم تقديم كل الأوراق والمستندات الرسمية فى تلك المسألة ليطلب الاتحاد الدولى من اللاعب رده حول دفوع الزمالك فى شكواه وموقفه قبل إصدار حكم بها.

*حسام عاشور "التتويج باللقب الأخير مع الأهلى"

ويتمنى حسام عاشور كابتن الأهلى أن يحصد لقب أخير مع القلعة الحمراء سواء الدوري أو دوري الأبطال الأفريقى أو الكأس حتى يكون بمثابة النهاية السعيدة لرحلته مع الأهلى الذى استمرت سنوات طويلة

وتعثرت مفاوضات تجديد تعاقد حسام عاشور كابتن الاهلى حيث أكد اللاعب أن النادي طلب منه الاعتزال أو اللعب لناد آخر، مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبًا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.