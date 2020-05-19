لعب النجم النرويجي الشاب “إيرلينغ هالاند” (مواليد 21 يوليو 2000) بين صفوف نادي ريد بول سالزبورج النمساوي فى الفترة من 2018 حتي 2019، واستطاع ان يفوز مع الفريق بمسابقة الدوري النمساوي، وكأس النمسا، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف إيرلينج هالاند مع ريد بول سالزبورج.
وصلت عدد مشاركات ايرلينج هالاند مع سالزبورج فى الدوري النمساوي الى 16 مباراة، سجل خلالها 17 هدف، ولعب فى الكأس 4 مباريات سجل خلالهم 4 أهداف، بواقع هدف فى كل مباراة.
وسجل هالاند 8 أهداف مع سالزبورج فى 7 مشاركات فى دوري أبطال أوروبا، خلال موسم واحد مع الفريق، واستطاع ان يسجل في خمسِ مباريات متتالية في البطولة منضمًا لقائمة اللاعبين الذين نجحوا في تحقيق هذا الإنجاز وهم أليساندرو ديل بييرو، سيرجي ريبروف، نيمار، كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي.
وفى عام 2019 وقبل يومين من إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن ضم النجم النرويجي قادمًا من سالزبورج في صفقة بلغت 20 مليون يورو.
إليكم فيديو جميع أهداف إيرلينج هالاند مع ريد بول سالزبورج
اهداف هالاند مع سالزبورج النمساوي
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