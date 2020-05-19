متى يعود وليد أزارو إلى الأهلي؟

أبلغت إدارة نادي الاتفاق السعودي مسؤولي النادي الأهلي المصري بصعوبة استمرار المهاجم الدولي المغربي السابق “وليد أزارو” بعقد دائم مع الفريق في الموسم المقبل، وإنه سيعود فور انتهاء الموسم الحالي، إذا ما تم استئناف النشاط الرياضي في السعودية مطلع شهر أغسطس المقبل.

وأعير وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2020، بسبب قلة مشاركاته مع الأهلي منذ مجيء المدرب السويسري رينيه فايلر في الصيف الماضي.

واستطاع البالغ من العمر 23 عامًا تسجيل 3 أهداف في 7 مباريات بمنافسات الدوري السعودي في الفترة من 6 فبراير حتى 11 مارس، من بينهم ثنائية أمام نادي أبها في أول خمس دقائق من مباراة الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورغم النجاح السريع لوليد أزارو مع الاتفاق في السبع مباريات التي لعبهم، إلا أن المدير الفني للفريق “خالد العطوي” نفى إمكانية تمديد إعارته لموسم آخر أو شراء عقده بشكل نهائي من الاهلي، مؤكدًا عودة اللاعب إلى القاهرة فور انتهاء الموسم الحالي.

Advertisements

وقال في تصريحات تناقلتها الصحف السعودية “نعتقد أن استمرار العناصر الحالية في الفريق أمر هام من أجل تحقيق الاستقرار الفني، الجميع سيبقى باستثناء وليد أزارو الذي سيستمر فقط حتى نهاية إعارته حال تم استئناف الدوري السعودي وبعدها سيعود إلى الأهلي”.

الأهلي يؤمن على فايلر خوفًا من عروض الدوري الإماراتي

وسيتوجب على شركة Matching Sport التي تُدير أعمال وليد أزارو، ومقرها برشلونة، البحث عن ناد جديد للاعب الدفاع الحسني الجديدي السابق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل عدم رغبة الاهلي في الاحتفاظ به.

ومن حسن الحظ سيستمر سوق الانتقالات الصيفي لمدة 12 أسبوعًا بقرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب تعطيل جائحة كورونا للموسم الكروي الحالي، وتداخل عودة النشاط مع بداية السوق الصيفي المقبل.

وتُشرف شركة Matching Sport على أعمال الرباعي العربي “وليد أزارو وعلي معلول وعمر بوطيب وزكريا حدراف” بالإضافة إلى لاعب المقاولون العرب معروف يوسف وهداف نادي ليل الفرنسي “فيكتور أوسيمين”.