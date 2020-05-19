الامارات | سورية.. الدوري 28 الجاري والإعلاميون والمصورون على المدرجات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الاتحاد السوري لكرة القدم الاثنين عن استئناف بطولة الدوري المحلي اعتبارا من الخميس 28 مايو الحالي، مرفقا القرار ببرنامج المرحلة السابعة عشرة وفق تدابير خاصة تماشيا مع الظروف الصحية الخاصة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقرر إقامة جميع المباريات دون جمهور وبطواقم فنية وإدارية تتكون من ثمانية أشخاص كحد أقصى لكل فريق، مع زيادة عدد التبديلات المتاحة إلى خمسة ضمن ثلاث فترات توقف وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي "فيفا" بهذا الشأن.

وشدد اتحاد الكرة على ضرورة تواجد الإعلاميين والمصورين على المدرجات وليس في أرض الملعب حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي.

وكان اتحاد الكرة اعلن في بيان سابق له ان قراره باستئناف البطولة جاء "بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على استئناف مباريات الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم لفئة الرجال (دون جمهور) وعلى كتاب الاتحاد الرياضي وحرصا على استكمال خطة النشاط الكروي للموسم 2019-2020 وعلى ضوء تخفيف الإجراءات الاحترازية وتماشيا مع الإجراءات التي اتخذها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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