شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم عمرو دياب وهنيدي.. نجوم الفن والإعلام يدعمون تركي آل شيخ في «تحدي الخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تحدى الخير الذي أطلقه رجل الأعمال السعودى سعود آل سويلم الرئيس السابق لنادى النصر، وذلك عبر مسابقة للبلاى ستيشن يذهب إيرادها لمنصة جود الإسكان.

ووعد تركي آل شيخ بمكافأة مليون ريال لصالح المنصة عبر المنافسة بين ناديي الميريا والنصر فى 29 رمضان الجارى.

وفى سياق متصل، دعم عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن، تركي آل الشيخ، وتوقعوا فوزه بالتحدى حيث جاءت تغريدات كلا من عمرودياب، محمد هنيدى، ماجد المهندس، أنغام، محمد حماقي، دينا الشربيني، أصالة، أكرم حسني، كذلك الإعلامى عمر أديب على تويتر لتدعمه في التحدي.

يأتى قبول هذا التحدى في محاولة لنشر جانب من الطاقة الإيجابية من قبل تركى آل الشيخ، في ظروف استثنائية تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا المستجد التي يمر بها العالم حاليا.

نجوم الفن والإعلام يدعمون تركي آل شيخ

نجوم الفن والإعلام يدعمون تركي آل شيخ

نجوم الفن والإعلام يدعمون تركي آل شيخ

نجوم الفن والإعلام يدعمون تركي آل شيخ

نجوم الفن والإعلام يدعمون تركي آل شيخ