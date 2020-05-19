شكرا لقرائتكم أندية تطالب اتحاد الكرة بالاجتماع مع اجهزة الدولة لخسم مصير الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اتصالات من أكثر من نادي من أندية الدوري الممتاز تطلب فيه عقد اجتماع مع جهات الدولة المسؤولة ووزارة الرياضة من أجل حسم الموقف النهائي لاستئناف بطولة الدوري من عدمه خلال أسرع وقت .. كما طلب مسئولو الاندية عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لمطالبته بسرعة حسم موقف بطولة الدوري في غضون أيام خاصة أن الاندية تتحمل أعباء مالية كبيرة في ظل عدم وضوح الرؤية النهائية لعودة النشاط وتوقفه اكثر من 3 أشهر حتي الأن وعدم وجود اي موارد مالية بالاضافة الي تحمل رواتب الاجهزة الفنية واللاعبين طوال الفترة الماضية وبالتالي عدم تحديد الموقف النهائي لفترة أخري يحمل الاندية أعباء مالية أخري.

مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكدوا أن هناك اجتماعاً مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، خلال الأيام المقبلة، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائى لبطولة الدورى من الاستئناف من عدمه، ودراسة أفضل الحلول للنشاط خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.

وقال مصدر باللجنة الخماسية باتحاد الكرة، "قرار استئناف بطولة الدورى كما قلنا مسبقاً هو قرار دولة وفى حال الموافقة على القرار بالاستئناف سنكون جاهزين بعدة سيناريوهات بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وأندية الدورى الممتاز الـ18 لمناقشة عودة المسابقة فى حالة صدور قرار من الدولة أو الإلغاء.