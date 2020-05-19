شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة لجمع تبرعات لمكافحة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي للكرة (فيفا) أمس عن تنظيم مباراة خيرية لجمع التبرعات للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك ،وسبق لفيفا أن ساهم ب 10 ملايين دولار (9,2 مليون يورو) لمنظمة الصحة العالمية.

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