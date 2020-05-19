شكرا لقرائتكم خبر عن 50 من نجوم المنتخب في تحدي الجوجيتسو غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم تحدي أبطال الجوجيتسو، غداً الأربعاء بمشاركة 50 لاعباً من نجوم المنتخب الوطني، وتدعم هذه البطولة بكافة معاييرها ورسائلها رؤية الاتحاد في دعمه للجهود الوطنية والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المعنية في الدولة للحماية من انتشار فيروس «كوفيد 19»، خصوصاً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وإطلاق الاتحاد لحملة «عيدك في بيتك».

ويشارك في تحدي الأبطال 50 لاعباً سيتنافسون ضمن فريقين بقيادة كل من النجمين فيصل الكتبي ومحمد القبيسي، ليخوضوا 25 نزالاً حماسياً على أرض جوجيتسو أرينا.

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