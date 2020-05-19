شكرا لقرائتكم خبر عن حصة «أون لاين» في التايكواندو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف تايكواندو الشارقة مدرب منتخب أوزبكستان نزاراليف زين الدين كاموليفيتش في حصة تدريبية مباشرة «أون لاين»؛ وذلك ضمن سياسة إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، لمواصلة التدريبات للفرق أثناء فترة التوقف الحالية.

وشهد الحصة التدريبية المهندس سليمان الهاجري رئيس الإدارة، وأشرف عليها الكابتن عبد الله حاتم، المدير الفني للفريق، وشارك فيها جميع لاعبي الفريق. واشتملت التدريبات التي استمرت ساعة كاملة، على تمارين الإحماء واللياقة البدنية، إضافة إلى تدريبات حركات معينة، وتطبيق تكتيكات خاصة في اللعبة.

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