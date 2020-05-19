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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ورشة ناجحة للمدرب القائد الملهم تاريخ النشر: 19/05/2020 استمع نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم ورشة عمل حملت عنوان «القيادة المُحفزة والمُلهمة» ضمن مجموعة ورش العمل المتخصصة التي ينظمها لتطوير منظومة العمل .

واشتملت الورشة التي قدمها عبد المحسن زكريا أحمد الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية (مصر)، على التعريف بالفارق بين القيادة والقيادة المحفزة للفريق، والمهارات الواجب توافرها في المدرب القائد وكيفية تطويرها.

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