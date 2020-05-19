شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الكرة تبحث مصير الموسم الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عصر الخميس المقبل، اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة. وسيعقد الاجتماع بنظام الاتصال المرئي عن بُعد. وسيكون مصير الموسم ومسار تحديد مسابقات الموسم المعلق أبرز بنود جدول أعمال المجلس، كما سيتم الاطلاع على أبرز الخطوات التي قامت بها لجنة المنتخبات من أجل تحديد هوية المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، بعدما تم تقليص اللائحة إلى 5 مدربين.

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