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الأندية الإنجليزية تعود للتدريبات غداً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت أندية الممتاز لكرة القدم على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة اعتباراً من الثلاثاء؛ وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس/آذار؛ بسبب تفشي فيروس «» المستجد.
وصوتت الأندية بالإجماع على القرار في اجتماع «مشروع الاستئناف» الذي عُقد الاثنين، مع التشديد على أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي مع منع الاحتكاكات في التمارين.
وقالت رابطة الدوري الممتاز: إنه تم الاتفاق على المرحلة الأولى «بالتشاور مع اللاعبين والمدربين وأطباء الأندية والخبراء المستقلين والحكومة».
وتوقفت مسابقة الدوري الإنجليزي الشهر قبل الماضي؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وفتحت الحكومة الأسبوع الماضي الباب، أمام عودة الرياضات المهمة؛ لكن لا تزال هناك العديد من العقبات قبل أن يكون بوسع الدوري الإنجليزي الممتاز استئناف نشاطه بدون جماهير.

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