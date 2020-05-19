شكرا لقرائتكم خبر عن السماوي يجدد عقد فهد الظنحاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت نادي بني ياس عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول وحارس عرين السماوي فهد الظنحاني لثلاث سنوات قادمة حتى عام 2023.
والجدير بالذكر أن فهد قدم موسماً استثنائياً مع بني ياس، وساهم كثيراً مع زملائه في نظافة الشباك في 7 مناسبات خلال المباريات السابقة، كما أن الظنحاني حصل على جائزة أفضل حارس بالشهر مرتين من رابطة المحترفين.
وعبر الظنحاني عن سعادته بالتجديد، وشكر رؤساء النادي ومجلس الإدارة وكل من ساهم في بقائه في بيته الثاني، مؤكداً عزمه تقديم كل ما يستطيع من أجل إسعاد جماهير السماوي.
كانت هذه تفاصيل خبر السماوي يجدد عقد فهد الظنحاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.