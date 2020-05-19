السماوي يجدد عقد فهد الظنحاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت نادي بني ياس عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول وحارس عرين السماوي فهد الظنحاني لثلاث سنوات قادمة حتى عام 2023.

والجدير بالذكر أن فهد قدم موسماً استثنائياً مع بني ياس، وساهم كثيراً مع زملائه في نظافة الشباك في 7 مناسبات خلال المباريات السابقة، كما أن الظنحاني حصل على جائزة أفضل حارس بالشهر مرتين من رابطة المحترفين.

وعبر الظنحاني عن سعادته بالتجديد، وشكر رؤساء النادي ومجلس الإدارة وكل من ساهم في بقائه في بيته الثاني، مؤكداً عزمه تقديم كل ما يستطيع من أجل إسعاد جماهير السماوي.