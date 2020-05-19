شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي السعودي يعلن أولى صفقاته للموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي أعلن الفيصلي السعودي عن أولى صفقاته للموسم الكروي القادم 2020-2021 بشراء عقد المهاجم محمد الصيعري (27 عاماً) الذي مثل الفريق هذا الموسم بالإعارة.

وأصبح الفيصلي سادس محطة للاعب بعد هجر والفتح والتعاون والحزم والوحدة.

بجانب الصيعري تعاقد الفيصلي مع ياسر الصفحي، قادماً من الثقبة الناشط في الدرجة الثانية، كما أعلن عنابي سدير عن تمديد عقد مدافعه البرازيلي رافائيل داسليفا حتى 2022 بتوصية من المدرب البرازيلي شاموسكا.

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