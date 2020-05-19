النصر يسعى للتعاقد مع جمعة ربيع.. والشارقة يرغب في التجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تؤكد متابعات «الخليج الرياضي» أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، حول تعاقد نادي النصر مع المدرب الوطني جمعة ربيع المشرف الفني على المراحل السنية بنادي الشارقة عارٍ تماماً من الصحة، وإن كان النصر قد دخل بالفعل في مفاوضات معه للإشراف على المراحل السنية في قلعة العميد، ولكن لم يتم التعاقد بشكل رسمي حتى اليوم.

وشارف عقد جمعة ربيع مع الشارقة على الانتهاء، لكن لم تكن هناك فسحة زمنية كافية كي تتواصل معه الإدارة الجديدة، فيما أكد القائمون على شركة الكرة في قلعة الملك أن النادي حريص على بقاء جمعة ربيع، وسيتم الاجتماع معه من قِبل شركة الكرة الشرقاوية للتجديد معه، وفي حال الاتفاق معه سيواصل جمعة ربيع العمل في ناديه، وفي حال لم يتوصل الطرفان لاتفاق فسيواصل مفاوضاته مع نادي النصر أو بقية الأندية التي طلبت خدماته، وفي كلا الحالتين سيكون نادي الشارقة ملتزم بعقده وشراكته مع أكاديمية نادي أياكس الهولندي، ولكن الواقع يؤكد أن إدارة الشركة متمسكة ببقاء «ربيع الشارقة» باعتباره من الكفاءات الوطنية المختصة في التكوين من خلال ما قدمه على مستوى المنتخبات ونادي الشارقة في السنوات الماضية، فضلاً عن كونه من الكفاءات الوطنية التي أثبتت وجودها من خلال العمل مع نادي الشارقة لاعباً ومدرباً ومديراً فنياً للمراحل السنية، وهو من تخرج على يديه أفضل نجوم الفريق وآخرهم، على سبيل المثال وليس الحصر، معظم الفريق الذي حقق بطولة الدوري بالموسم الماضي مثل شاهين عبدالرحمن، وعبدالله غانم، وسيف راشد، وماجد سرور، وعمر جمعة، ومحين خليفة، وسبق لهذه الكوكبة الفوز بدوري الرديف قبل التتويج بدوري الخليج العربي وكأس السوبر بالموسم الماضي مع المدرب عبدالعزيز العنبري.