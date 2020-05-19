تحدي أبطال الجوجيتسو ينطلق الأربعاء بمشاركة 50 لاعباً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم تحدي أبطال الجوجيتسو، بعد غدٍ الأربعاء بمشاركة 50 لاعباً من نجوم المنتخب الوطني، وتدعم هذه البطولة بكافة معاييرها ورسائلها رؤية الاتحاد في دعمه للجهود الوطنية والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المعنية في الدولة للحماية من انتشار فيروس «كوفيد 19»، خصوصاً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وإطلاق الاتحاد لحملة «عيدك في بيتك».

ويشارك في تحدي الأبطال 50 لاعباً سيتنافسون ضمن فريقين بقيادة كل من النجمين فيصل الكتبي ومحمد القبيسي، ليخوضوا 25 نزالاً حماسياً على أرض جوجيتسو أرينا.

وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال في اتحاد الجوجيتسو: «يعود علينا عيد الفطر المبارك هذا العام بحال لم نعهده من قبل، نظراً للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لحماية أبنائها من المواطنين والمقيمين من جائحة «كوفيد 19». وحرصاً على صحة وسلامة اللاعبين، فقد اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في تحدي أبطال الجوجيتسو، وتترجم البطولة جهود الاتحاد في تعزيز الوعي حول أهمية البقاء في المنازل خلال فترة الأعياد، من خلال نقل حماس بساط المنافسات إلى منازل مشجعي اللعبة».

ومن جانبه أكد المدير الفني للمنتخب الوطني للجوجيتسو رامون ليموس أن الاتحاد أعد خطة متكاملة للحفاظ على جاهزية اللاعبين وقدراتهم في هذه الظروف، مشيداً بتوفير الاتحاد لجميع مقومات نجاح معسكر اللاعبين، ولافتاً إلى أن هذا التحدي هو إحدى ثمرات هذا النجاح في التخطيط.