شكرا لقرائتكم خبر عن جوناثان يعود لتدريبات إلتشي بعد تعافيه من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد المهاجم البرازيلي جوناثان دي جيسوس، اللاعب الوحيد داخل إلتشي الإسباني الذي كان مصاباً بفيروس «كورونا» المستجد؛ للمشاركة في أول مران له بالملعب مع فريقه، منذ عودته للتدريبات.

وشارك جوناثان للمرة الأولى في مران فريقه، إلى جانب 9 آخرين من زملائه.

ولم يشارك جوناثان في التدريبات المنفردة للاعبين، ولم ينضم للمران الجماعي إلا بعد التأكد من شفائه التام من الفيروس التاجي، بعدما جاءت نتائج ثلاثة تحاليل خضع لها سلبية.

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